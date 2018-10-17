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Стена жилого дома рухнула в Махачкале: опубликовано видео

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Стена жилого дома рухнула в Махачкале: опубликовано видео

Махачкала, 17 октября. Стена жилого дома рухнула в Махачкале после ночных работ по созданию котлована поблизости, сообщили источники Федерального агентства новостей.

Инцидент произошел на улице Ермошкина. Ночью рабочие рыли котлован, который расположен прямо около дома 115. В результате этих работ фундамент здания ослаб, и одна из стен жилого дома рухнула.

К счастью, никто из жильцов не пострадал. В распоряжении Федерального агентства новостей появилось видео с места событий.

Ранее сообщалось, что пожилая пассажирка попала в больницу из-за несчастного случая на Московском вокзале в Петербурге. При выходе из вагона фирменного двухэтажного поезда Москва-Петербург женщина упала.

Автор: Катерина Иванова
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