Стена жилого дома рухнула в Махачкале: опубликовано видео

Махачкала, 17 октября. Стена жилого дома рухнула в Махачкале после ночных работ по созданию котлована поблизости, сообщили источники Федерального агентства новостей.

Инцидент произошел на улице Ермошкина. Ночью рабочие рыли котлован, который расположен прямо около дома 115. В результате этих работ фундамент здания ослаб, и одна из стен жилого дома рухнула.

К счастью, никто из жильцов не пострадал. В распоряжении Федерального агентства новостей появилось видео с места событий.

Ранее сообщалось, что пожилая пассажирка попала в больницу из-за несчастного случая на Московском вокзале в Петербурге. При выходе из вагона фирменного двухэтажного поезда Москва-Петербург женщина упала.