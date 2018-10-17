Уголовное дело возбуждено против санитаров, кидавших тапками в пациента психбольницы Магнитогорска

Москва, 17 октября. В отношении сотрудников магнитогорской психбольницы, которые издевались над пожилым пациентом, возбуждено уголовное дело по статье о халатности. Как сообщает управление СК РФ, следователи допрашивают персонал пятой психоневрологической больницы, пытаясь найти свидетелей противоправных действий.

Ранее в Сети было опубликовано видео с издевательствами над пожилым мужчиной — санитары, в частности, кидали в него тапками. Главный врач больницы уже уволен, пациент, ставший героем ролика, как рассказали его родственники, недавно умер. Мужчина, страдавший от провалов памяти, по их словам, никогда не жаловался на жестокое обращение сотрудников психбольницы.

Видеозапись была сделана летом 2018 года, один из работников диспансера прислал ее своей знакомой. Девушка же опубликовала ролик в Интернете, напоминают «Известия».