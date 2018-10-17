Страх Порошенко диктует украинский политический курс. Колонка Евгения Беня

Президент Украины Петр Порошенко призвал ВСУ в Донбассе «стрелять из всего имеющегося оружия». Такое заявление он сделал в ходе недавнего посещения совместных с НАТО учений «Чистое небо» в Хмельницкой области. Россия заплатит высокую цену в случае ударов по Украине, патетически утверждал Петр Порошенко, опубликовавший соответствующую запись на своей странице Facebook.

«Мы сражаемся за свободу, мы сражаемся за демократию. Мы очень ценим прочную и надежную позицию, которую демонстрируют наши партнеры из США и НАТО. Мы не спрашиваем у России, что нам делать на нашей земле», — написал он.

Также Порошенко заявил, что украинские солдаты «могут многому научить военных НАТО», потому что «сражаются в условиях российской гибридной войны». Какой-такой опыт могут передать западным партнерам украинские военные? Разве что опыт сотен тысяч украинских полицаев, перешедших на сторону врага в первые же дни оккупации во время Великой Отечественной войны, которые своими руками создавали и обслуживали «машину смерти» в Бабьем Яру.

Чем ближе президентские выборы, тем больше Порошенко совершает телодвижений, и с каждым месяцем они становятся все более хаотичными. Порошенко необходима эскалация напряженности в Донбассе. Она всегда была ему нужна, а накануне выборов особенно, — чтобы отвлечь население, и «подогревать» на Западе представления о том, что якобы агрессия России усиливается.

И тогда Порошенко сохранит надежду, что у американских партнеров вновь проявят к нему благосклонность. Порошенко очень нервничает, но еще продолжает уповать, что ему удастся избежать ответственности за систематические беззакония в Донбассе.

В последнее время Порошенко говорит еще больше, чем раньше. По всей вероятности, он уже неспособен сделать что-то реальное.

Если такая ситуация обернется кровавыми столкновениями с многочисленными жертвами по всему периметру противостояния ополченцев и ВСУ, то это тоже будет на руку Порошенко. Киевские власти не могут не понимать: во-первых, ополченцы отбросят агрессоров, но, во-вторых, в любом случае не станут развивать наступление на Киев. И тут в роли «главного пострадавшего» перед Западом вновь в полный рост с протянутой рукой выступит украинский президент.

Запад готовится отказаться от Порошенко

Свидетельства Рика Гейтса, партнера политтехнолога Пола Манафорта, могут не только поставить точку в политической карьере Порошенко, но и подтолкнуть его к скамье подсудимых. Рик Гейтс рассказал в ходе судебных слушаний, что Манафорт оказывал услуги сначала Виктору Януковичу, а позднее — Петру Порошенко.

В Вашингтоне устали от Порошенко, а показания Гейтса — повод «слить» его накануне президентских выборов.

Известно также: Гейтс говорит, что Порошенко не рассчитался с ним и Манафортом за оказанные услуги. Киевский политолог Павел Рудяков полагает, что с Порошенко американцы поступят так же, как с Бидзиной Иванишвили в Грузии, которому «рекомендовали» не выдвигаться от «Грузинской мечты», известив, что «стране нужны новые лидеры».

Однако Петра Порошенко вполне может ждать и судьба его наставника Павла Лазаренко, осужденного в США по обвинению в отмывании денег, воровстве и сокрытии средств на зарубежных счетах.

Экс-президент Грузии, бывший губернатор Одесской области Михаил Саакашвили объяснил ситуацию с Порошенко изданию «Страна.ua».

«Как только он перестанет быть президентом, его не примет ни одна из стран или выдаст его моментально, — объявил Саакашвили. — В Америке его могут посадить, как Лазаренко, потому что ФБР завело на него папку дел».

Уголовные дела могут быть связаны с офшорными счетами. Suddeutsche Zeitung опубликовала документы панамской юридической фирмы Mossack Fonseca, которые свидетельствуют о причастности ряда мировых лидеров и их приближенных к офшорным схемам. В материалах прямо называется имя Порошенко.

Так что теперь Петра Порошенко обвиняют в преступлениях не только против украинцев, но и против американцев и европейцев, которых он корысти ради успешно обводит вокруг пальца пятый год подряд, прикрываясь «агрессией Кремля». Во время своего правления Порошенко добивал Украину: сейчас 70% украинцев живут за чертой бедности, в стране почти два миллиона бездомных (из 35 млн населения).

Еще в 2017 году тон Запада по отношению к руководству Украины и президенту Порошенко стал заметно резче. Это было видно по разгромным материалам в прессе и заключениям аналитиков.

К примеру, в Bloomberg писали: «Запад поддержал неправильного человека на Украине». Издание даже совершило «открытие», объявив, что Порошенко и бывший премьер Украины Арсений Яценюк «на самом деле преследовали собственные шкурные интересы». «Нелегко найти на Украине политиков более молодых, более принципиальных, действительно ориентированных на Европу, но они существуют», утверждали тогда.

К тем же выводам читателя подводила и опубликованная агентством Reuters статья американского эксперта Джоша Коэна. Коэн пишет, что западные партнеры окончательно теряют терпение из-за нежелания украинской власти бороться с коррупцией и выражает озабоченность в связи с тем, что Украина не отрабатывает деньги, которые выделяются из бюджета США. Коэн призывает Запад «защитить свои инвестиции» и признать тот факт, что он «поддержал неправильного лидера на Украине».

Консервативная газета Reformatorisch Dagblad (Нидерланды) отмечала: «Запад начинает сомневаться в курсе Украины».

Зимой этого года администрация Порошенко не только подверглась критике, но и была атакована ультиматумами с требованиями выполнить ряд условий для продолжения поддержки Запада. Наиболее скандальным оказалось расследование Al Jazeera о крупных финансовых махинациях предыдущей киевской власти, осуществленных при содействии инвестиционной компании ICU, руководимой Валерией Гонтаревой, которая потом при Порошенко возглавляла Нацбанк Украины (НБУ). Экс-председателя НБУ называют близким союзником президента Порошенко, а ICU — компанией с тесными связями в нынешним украинском правительстве.

Но в особом тренде на Западе — борьба с коррупцией и укрепление антикоррупционной вертикали на Украине. И как раз здесь президент Порошенко выставляет себя в самом неблагоприятном свете. Его обвиняли в нежелании эффективно бороться с коррупционерами, попытках усложнить работу Специализированной антикоррупционной прокуратуры (САП), Национального антикоррупционного бюро (НАБУ) и саботаже запуска Высшего антикоррупционного суда (ВАКС).

Запад жестко требовал создать Высший антикоррупционный суд по европейской модели — иначе Украина останется без финансовой помощи. Международный валютный фонд поставил в зависимость от появления ВАКС очередной кредит, без которого Киев ждал новый виток инфляции.

В июне этого года Верховная рада Украины под давлением, наконец, приняла законопроект о Высшем антикоррупционном суде. Однако ВАКС, согласно законопроекту, должен быть сформирован лишь в течение года со дня вступления закона в силу. И работу общественного совета международных экспертов Высшего антикоррупционного суда планируется начать только к маю 2019 года.

Все это определенно означает, что Петр Порошенко и его окружение перед страхом наказания предприняли немыслимые усилия для того, чтобы Высший антикоррупционный суд не заработал на Украине в течение нынешнего президентского срока.

Ненависть олигархов и выборы как шанс избежать скамьи подсудимых

Опальный днепропетровский олигарх Игорь Коломойский готов вкладываться в конкурентов Петра Порошенко на президентских выборах. Совладелец группы «Приват» и медиагруппы «1+1» и финансист украинских майданов поддержит на будущих выборах, по его словам, «любого достойного кандидата» — но не нынешнего президента. Фаворитом же гонки Коломойский видит лидера «Батькивщины» Юлию Тимошенко.

Интересы Игоря Коломойского, Дмитрия Фирташа, Сергея Левочкина, Рината Ахметова, Виктора Пинчука, Вадима Рабиновича и Виктора Медведчука представлены рядом партий и проектов. Без их финансовых вливаний на Украине невозможно стать даже просто сколько-нибудь приметным игроком на политической сцене. Для олигархов на сегодняшний день Порошенко тоже неприемлем, так как инициировал переориентацию их активов под свои интересы.

На первый взгляд, спасительное для Порошенко исключение представляют собой Ахметов и Пинчук. Ахметов наряду с финансированием «Оппозиционного блока» также собирается ставить на Олега Ляшко и его «Радикальную партию» (хотя эксперты полагают, что задача Ляшко — отобрать в 2019 году голоса Тимошенко — но ведь и часть нестабильного электората Порошенко переметнется к Ляшко). Пинчук может поддержать как новых политиков, так и нынешнюю власть. Кроме того, если надо, он способен сыграть и за Тимошенко. Словом, быть на стороне того, кто в итоге, скорее всего, выиграет, а значит Пинчук сейчас для Порошенко — вовсе не надежный партнер.

Летом результаты соцопросов по рейтингу президента были низкими — 6-7%. Согласно же сентябрьским результатам группы «Рейтинг», лидируют Юлия Тимошенко и шоумен Владимир Зеленский, а у Петра Порошенко 6,8% поддержки. Однако украинские эксперты отмечают: несмотря на то, что по соцопросам Порошенко не на втором месте, выйти во второй тур он — весьма теоретически — все же еще может. За спиной нынешнего президента пока что остается подконтрольный ему административный ресурс.

Из таких обстоятельств следует, что Петр Порошенко воспринимает выборы как последний для себя шанс не потонуть — и предпримет все мыслимые или немыслимые шаги, чтобы как-нибудь не сдать полномочия после весны 2019 года. Ставки слишком высоки, когда тюремная камера маячит перед глазами. А из этого вытекает, что в ближайшие полгода ожидается бесконечный поток антироссийской риторики и возможны также самые непредсказуемые авантюры от Порошенко.