Копание в нижнем белье: эксперт раскритиковал доклад ЦРУ о гомосексуализме Гитлера

ЦРУ рассекретило доклад о жизни основателя тотальной диктатуры Третьего Рейха Адольфа Гитлера. Большое внимание эксперты разведывательного управления уделили сексуальной ориентации фюрера.

Доклад, состоящий из 70 страниц, был составлен еще в 1943 году антропологом Генри Филдом для управления стратегических служб США, предшественника ЦРУ. В основе документа исследование Эрнста Седжвика Ганфштенгеля, некогда близкого друга Гитлера.

Согласно информации в докладе, «Гитлеру были присущи садомазохистские наклонности с уклоном к гомосексуализму в молодости». В частности, специалисты утверждают, что фюрер носил прозвище «Фройлен Анна» из-за «привычки одеваться в женские наряды».

Непонятно, зачем американским спецслужбам понадобилось обнародовать сведения о приватной жизни лидера нацистской Германии спустя 73 года после окончания войны. К тому же даже кощунственно и нелепо акцентировать внимание общественности на сексуальных предпочтениях Гитлера, а не на совершенных им преступлениях.

В беседе с Федеральным агентством новостей политолог Международного института гуманитарно-политических исследований Владимир Брутер подчеркнул, что для американских ведомств серьезная аналитика всегда стояла на втором месте.

«Западные спецслужбы очень любят фактологические материалы, для них аналитика сугубо вторична по отношению к некой смысловой фактуре. Они считают, что раз есть фактура, то можно сделать любые выводы, которые придут в голову. Интерпретируют факты как хотят», — пояснил политолог.

Поразило собеседника агентства и то, что ЦРУ опубликовало секреты приватной жизни фюрера, обойдя вниманием ужас, который творился в мире по его вине.

«В отношении Гитлера они предпочитают очень странные и непредсказуемые подробности его личной жизни тому, что он делал в действительности. Для них представляется самодостаточной ценностью не идеология нацизма. Они не любят заниматься изучением страшных последствий диктатуры, эволюции и происхождения нацизма в Германии. Они пытаются растворить все эти факты в скабрезной информации личного характера. Причем такая приватная информация содержится в докладах и по другим руководителям Третьего Рейха», — заметил Брутер.

Вызывает большой вопрос, а зачем, собственно, американские спецслужбы решили представить общественности доклад, который в данное время абсолютно бесполезен. По мнению политолога, на Западе всегда тяготели к сомнительным исследованиям.

«Они всегда занимались такими вещами. В ведомстве Даллеса, который был резидентом ЦРУ в Европе во время Второй мировой войны, именно интимным вопросам уделялось первейшее внимание. Западные спецслужбы очень не любят заниматься сложной аналитикой, предпочитая копаться в интимных подробностях жизни людей. Почему ЦРУ сделало это сейчас? Большой тайны о приватных подробностях жизни Гитлера не было, но они подумали, что пришло время показывать свой товар, то есть этот доклад. Американские спецслужбы время от времени публикуют различные скандальные материалы, которые имеют, на мой взгляд, совершенно нулевую смысловую нагрузку. Таким образом они хотят привлечь определенный интерес к себе, пытаясь показать миру, что ведомство все обо всех знает. В действительности такая информация не имеет смысла и не несет никакой пользы», — заметил эксперт.

Иными словами, ЦРУ в очередной раз попыталось привлечь внимание к себе, пытаясь сыграть на подробностях сексуальной жизни Адольфа Гитлера и умолчав о последствиях его диктатуры во время существования Третьего Рейха. Подобные скабрезные исследования дискредитируют разведывательное управление как государственную структуру, считает эксперт.