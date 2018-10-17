Сирия: в Киеве заявили, что Россия переиграла США на Ближнем Востоке

Киев, 17 октября. Россия переиграла США в Сирии, и Киеву нужно это признать, заявил украинский политолог Илья Куса. Он подчеркнул, что Москва увела Турцию из лагеря НАТО и, создав альянс с Тегераном и Анкарой, «решает в Сирии все».

Говоря об успехах России на Ближнем Востоке, специалист выделил пять главных достижений, которых Москва достигла за три года операции в Сирии. В качестве первого и самого важного он назвал сохранение Башара Асада на посту лидера страны, отметил усиление Сирийской арабской армии и успешное испытание новых видов вооружения.

«В-четвертых, они помогли сирийским властям вернуть под контроль большинство территорий», — добавил Куса, подчеркнув, что именно благодаря Москве Дамаск смог стабилизировать ситуацию в стране, что резко усилило и влияние самой России в этом регионе в целом.

Кроме того, политолог напомнил о том, что перемирие в САР гарантирует альянс РФ - Турция - Иран.

«Этот альянс, по сути, решает все в Сирии. Этим Россия забрала Турцию из прозападного натовского лагеря», — отметил он.

По его мнению, именно сближение Москвы и Анкары позволило обыграть Вашингтон, «поскольку без Турции решать что-то в Сирии сложно».

Отдельно Куса указал на то, что действия России в Сирии уменьшают влияние США не только в САР, но и в Европе. По его словам, Брюссель видит, что РФ может решить проблему мигрантов, обеспечить стабильность на Ближнем Востоке, например, завершить конфликт в Сирии, а также предотвратить войну в Ливане, стабилизировать ситуацию в Ираке и Иордании.

«Европейцы на это ведутся. Они видят, что без Соединенных Штатов им нужен другой партнер, на которого можно опираться. И это одна из причин, почему начался этот осторожный разворот в отношении России», — предположил он в интервью местному изданию «Апостроф».

При этом Куса отметил, что Европу привлекает и то, что Москва, в отличие от США, не требует платы за помощь в сфере безопасности.

Ранее катастрофический провал США в Сирии констатировало американское издание The National Interest. По мнению журналиста Дуга Бэндоу, фиаско Белого дома в Ираке подтверждает, что Вашингтон способен только ухудшить ситуацию в САР.