Медведев поручил компенсировать регионам расходы при исполнении федеральных законов
Москва, 17 октября. Глава правительства России Дмитрий Медведев поручил предусмотреть полную или частичную компенсацию расходов региональных бюджетов, которые возникают при исполнении федеральных законов.
«Медведев поручил при разработке федеральных законов, приводящих к возникновению новых расходных обязательств или снижению доходов субъектов федерации, предусматривать полную или частичную компенсацию снижения доходов или роста расходов регионов», — говорится в комментарии пресс-службы Кабмина РФ.
Напомним, в новых майских указах президента России Владимира Путина поддержке регионов уделяется особое внимание. Российский лидер, в частности, поручил правительству упростить процесс предоставления регионам федеральной земли под инвестиционные проекты.