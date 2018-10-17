Сирия, 17 октября. Боевики ССА** атаковали позиции курдов недалеко от Манбиджа на северо-востоке Алеппо. Силы SDF**** ударили по городу Хаджин в Дейр-эз-Зоре, где содержатся заложники ИГИЛ1. Прогремел взрыв в городе Ракка, сообщает военный источник Федерального агентства новостей (ФАН) в Сирии Ахмад Марзук (Ahmad Marzouq).

Коротко об итогах противостояния

Сирийская арабская армия (САА) и союзные силы: проведут работы по уничтожению мин и боеприпасов боевиков в провинции Алеппо.

«Сирийская свободная армия» (ССА): атаковала позиции курдов в районе Манбиджа на северо-востоке Алеппо.

«Исламское государство»1: подозревается в организации взрыва в городе Ракка; заявило о потерях САА в Эс-Сувейде.

Курды: обстреляли город Хаджин на юго-востоке Дейр-эз-Зора.

ВС Турции: доставили военную технику на пункт наблюдения на севере Хамы.

Провинция Алеппо

Новые вооруженные стычки между курдскими силами и протурецкими вооруженными формированиями произошли к западу от Манбиджа. Как передает военный источник в сети Twitter (zana_med), атаке боевиков подверглись позиции «Военного совета Манбиджа» в деревне Улашы. Напомним, накануне президент Турции заявил о том, что Соединенные Штаты не выполнили свои обязательства в рамках «дорожной карты», которая была одобрена представителями Вашингтона и Анкары, что может подвигнуть Турцию к началу военной операции по зачистке оккупированных курдами районов.

Между тем в провинции вновь проведут работы по уничтожению мин и боеприпасов, обнаруженных после зачистки территорий от боевиков вооруженной оппозиции и террористов «Исламского государства». Twitter-канал (UnitedNetworksFSNN) сообщает о том, что инженерные подразделения Сирийской арабской армии (САА) уже приступили к ликвидации следов военного присутствия джихадистов районе Расума административного центра провинции, а также недалеко от города Маскана на востоке региона.

Провинция Дейр-эз-Зор

Курдский Twitter-канал (VivaRevolt) сообщает о том, что «Демократические силы Сирии» (SDF) выпустили ракеты по городу Хаджин на юго-востоке провинции Дейр-эз-Зор в рамках подготовки к штурму населенного пункта. Это в очередной раз поставило под угрозу жизни сотен мирных жителей, похищенных террористами «Исламского государства» во время нападения на лагерь для беженцев «Аль-Бахра». Напомним, накануне также стало известно, что проамериканское руководство SDF отказалось произвести обмен заложников на захваченных боевиков террористической группировки, после чего четверо пленников были казнены. Кроме того, сообщалось, что перемещенные лица, среди которых по большей части женщины и дети, содержатся в нечеловеческих условиях.

Провинция Идлиб

Председатель Объединенного комитета начальников штабов США генерал Джозеф Данфорд заявил о том, что иностранные наемники «Исламского государства» по-прежнему продолжают прибывать на территорию Сирийской Арабской Республики (САР). Военный советник сообщил, что как минимум сотне террористов удается проникать в Сирию ежемесячно из соседних государств. По данным информационного агентства AFP News, Данфорд не уточнил, в какую из провинций переходят джихадисты, однако, военные эксперты отмечают, что численность боевиков ИГ1 заметно увеличилась в Идлибе в районах, оккупированных исламистами вооруженной оппозиции. Предполагается, что приток радикалов ИГ идет преимущественно из турецкой провинции Хатай. Кроме того, возросло количество джихадистов на территориях, подконтрольных «Демократическим силам Сирии» (SDF) в Ракке и Хасаке.

Провинция Ракка

Появилась информация об очередном взрыве, прогремевшем в административном центре провинции. Как передает военный источник в сети Twitter (f_13l), один из мирных жителей погиб в результате детонации взрывного устройства на улице Аль-Нур. По предварительным данным, ответственность за установку СВУ лежит на боевиках так называемых спящих ячеек «Исламского государства», число вылазок которых заметно увеличилось в районах, находящихся под контролем курдских вооруженных формирований. Напомним, Ракка и ее окрестности были захвачены курдами 17 октября прошлого года, однако город до сих пор небезопасен для проживания сирийских граждан.

Провинция Хама

Twitter-канал (SyriaFree789) передает, что десять единиц турецкой военной техники прибыли к наблюдательному посту в районе населенного пункта Мурек в северной части Хамы. Напомним, накануне сообщалось о том, что вооруженные силы Турции направили подкрепление на КПП, развернутые на окраинах «Большого Идлиба» для мониторинга за соблюдением режима прекращения огня. Кроме того, еще один военный конвой был послан на пункт наблюдения в соседней провинции Идлиб.

Провинция Эс-Сувейда

Военный источник в сети Twitter (MossadNews) со ссылкой на медиапортал «Аль-Амак», подконтрольный «Исламскому государству», заявляет, что во время последних столкновений с террористами в районе плато Ас-Сафа погибли и получили ранения 46 военнослужащих Сирийской арабской армии (CAA). Тем не менее правительственные источники данную информацию не подтверждали. Согласно сведениям Twitter-канала (nors2017), в ходе последних двух дней противостояния количество раненых и убитых с обеих сторон достигло 24 человек. Напомним, силы САР приступили к полномасштабным военным действиям в данном районе после того, как завершилась военная операция «Базальт» в соседней провинции Даръа.

1 Организация запрещена на территории РФ.

Участники боевых действий на территории Сирии (показать инфографику)