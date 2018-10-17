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Дешевле российского газа: в Польше рассказали о цене СПГ из США

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Дешевле российского газа: в Польше рассказали о цене СПГ из США

Варшава, 17 октября. Глава польской энергетической компании PGNiG Петр Возняк заявил, что Польша будет покупать у Соединенных Штатов сжиженный природный газ почти на 30% дешевле, чем покупает сейчас природный газ у российской корпорации «Газпром».

«Это будет на 20 с лишним процентов, почти на 30 процентов дешевле чем российский газ», — заявил Возняк по итогам подписания с американской компанией нового контракта на поставки 2 млн тонн сжиженного природного газа в год.

Напомним, США будут поставлять в Польшу СПГ по формуле Free on Board, предусматривающей, что PGNiG сама будет указывать порт назначения танкера.

Ранее министр иностранных дел Польши Яцек Чапутович заявил, что после истечения срока действия договора с «Газпромом» Варшава будет покупать «самый дешевый газ» у США или Германии. Этот миф Польши развенчал российский сенатор Алексей Пушков.

Автор: Тимур Румянцев
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