В отдельно взятом штате США начался конституционный кризис

Настоящий конституционный кризис разразился в последние недели в Западной Виргинии, тихом фермерском штате, граничащем с Огайо, Мэрилендом, Пенсильванией, Кентукки и Виргинией.

В силу малочисленности населения (в штате проживает всего 1,8 млн человек), и как следствие невысокого электорального веса для коллегии выборщиков, проблемы Западной Виргинии не так часто попадают в повестку главных американских СМИ. Действительно — всего пять голосов выборщиков, которые получит в случае победы в штате кандидат от той или иной партии на президентских выборах, не могут сравниться по значимости с 20 голосами в соседней Пенсильвании или, например, с 18 голосами в Огайо. Таким образом, Западную Виргинию можно по праву назвать «забытым штатом».

Впрочем, аналитики аналитики информационного агентства USA Really предупреждают — конституционный кризис, происходящий сейчас в Западной Виргинии, может стать опасным прецедентом и серьезно повлиять на расстановку сил не только в Пенсильвании и Огайо, но и на федеральном уровне. В чем же его суть?

Еще в августе палата делегатов Западной Виргинии, недовольная работой Верховного суда штата, инициировала импичмент представителей этого государственного института. Членов Верховного суда Западной Виргинии обвинили, в частности, в нецелевом расходовании бюджетных средств (в конце предыдущего года судей обвиняли в том, что они сделали ремонт в своих офисах за бюджетные деньги).

В свою очередь, оставшаяся после импичмента без работы судья Маргарет Уоркмен заявила, что такие действия палаты делегатов Западной Виргинии являются незаконными и нарушают действующую конституцию штата, и подала соответствующий иск — который, согласно букве закона, должен был рассматриваться опять-таки в Верховном суде штата. Однако по очевидной причине — поскольку Верховный суд Западной Виргинии был распущен — сделать это не представлялось возможным.

В ситуации коллапса институтов судебной власти в отдельно взятом штате уволенная Уоркмэн решила действовать оригинально: она попросила бывшего судью апелляционного суда штата Томаса Макхью назначить на должность ответственного за судопроизводство окружного судью Джеймса Мэтиша. Теперь, что называется, «следите за руками»: он, в свою очередь, выбрал четырех «уважаемых судей» — и эта компания принялась рассматривать иск Уоркмэн к палате делегатов в апелляционном суде штата Западная Виргиния самостоятельно.

В середине октября судьи объявили, что решение о роспуске Верховного суда штата было нелегитимным, и потому должно быть отменено. Заодно заявили, что судья Уоркмэн — пострадавшая и была уволена без веских причин.

В дело тут же вмешался Сенат штата Западная Виргиния, который, в свою очередь, признал нелегитимным уже решение местного апелляционного суда, после чего ситуация окончательно запуталась. Что теперь происходит в Западной Виргинии, похоже, не понимают и местные жители — как шутят читатели, узнавшие о ситуации из материала на USA Really, вся эта история достойна пера Марка Твена, однако все это — реалии сегодняшнего дня.

Давайте взглянем на ситуацию еще раз: на сегодняшний день в штате нет своего высшего судебного органа, а региональный парламент отказывается выполнять решение о «воссоздании суда». Вполне резонно ждать, что вслед за параличом судебной системы на местном уровне вскоре может наступить и паралич законодательной системы — потому что апелляционная инстанция может поставить вопрос о роспуске как Сената Западной Виргинии, так и палаты делегатов.

В этом хаосе очень важно не забывать об острой политической борьбе в США — ведь обе палаты парламента Западной Виргинии контролируются Республиканской партией, в то время как выступившая против них судья Маргарет Уоркмен является представителем демократов. Несмотря на то, что между разными ветвями власти нередко возникают конфликты на местном уровне, «сражение» такого масштаба разворачивается в американской истории впервые.

По мнению журналистов USA Really, как бы ни разрешилась данная ситуация, эхо скандала в Западной Виргинии еще долгие годы будет влиять на положение дел в штате.

В преддверии намеченных на ноябрь промежуточных выборов в Конгресс стоит ожидать обострения политической борьбы между демократами и республиканцами и в других штатах. В том числе в стратегически значимых как для этой, так и для всех будущих избирательных кампаний регионах.