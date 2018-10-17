Эксперт объяснил, почему санкции США привели к неожиданному эффекту в России

Антироссийские санкции Соединенных Штатов привели к «неожиданному подъему» в российской экономике, пишет Wall Street Journal. Подробнее — в материале Федерального агентства новостей.

Отмечается, что ограничительные меры, которые были навязаны Соединенными Штатами, спровоцировали рост цен на нефть и ослабления рубля, что лишь укрепило российскую экономику.

В то же время, как сообщает издание, санкции Соединенных Штатов против Ирана привели к тому, что с середины августа текущего года нефть выросла в цене на 14%. Это позволяет экспортерам черного золота, например, из России серьезно увеличить выручку. Котировки российских нефтяных компаний «Роснефти» и «Лукойла» в 2018 году поднялись на 56 и 39% соответственно.

В то же время рубль подешевел на 15% с апреля. Низкая стоимость российской валюты означает рост конкурентоспособности российских товаров.

«Пора забыть про отмену санкций»

Директор Центра стратегического анализа Института инновационного развития Андрей Иванов прокомментировал ФАН статью Wall Street Journal.

«России давно пора забыть про такое понятие, как отмена санкций. С 1917 года наша страна постоянно жила под санкциями, и при этом развивалась, одерживала потрясающие победы. Когда кто-то говорит, что можно договориться с Западом и ослабить введенные ограничения, то это просто попытка ослабить бдительность», — пояснил Андрей Иванов.

По мнению эксперта, нельзя строить долгосрочную стратегию, предполагая то, чего не может быть гарантировано. Вообще необходимо понять, что экономика мало зависит от санкций.