Судебные приставы в России проверят обоснованность жалоб должников

Москва, 17 октября. Коллекторы в России будут отчитываться перед Федеральной службой судебных приставов о том, как они реагируют на обращения граждан.

Как пишет газета «Известия», кроме того, они будут предоставлять информацию, которая позволит проверить обоснованность жалоб должников.

Эксперты считают, что меры помогут упростить административное расследование в отношении недобросовестных взыскателей. Они уточнили, что за нарушение правил общения с должниками коллекторам выпишут штраф в размере до двух миллионов рублей, либо исключат из реестра.

Как пишет издание, за шесть месяцев с начала 2018 года приставы получили около 10,5 тысячи жалоб на коллекторов. В ФССП объяснили, что это на 57% больше, чем за тот же период 2017 года. Чтобы упростить проверку обоснованности обвинений, служба будет требовать у граждан сведения и документы.