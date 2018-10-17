Донбасс: ВСУ обстреляли Калиновку и Михайловку в ЛНР

Луганск, 17 октября. Украинские силовики за минувшие сутки три раза обстреляли территорию Луганской народной республики. Об этом рассказали в пресс-службе Народной милиции ЛНР.

Как уточнили в ведомстве, обстрелам подверглись Калиновка и Михайловка (Золотое-5). Всего было зафиксировано три случая нарушения перемирия. ВСУ применили минометы калибром 120 и 82 миллиметра, гранатометы, БМП и стрелковое оружие.

С 29 августа в Донбассе действует «школьное» перемирие из-за начала нового учебного года. Вопросами урегулирования конфликта в Донбассе занимается контактная группа в Минске.

Киев начал военную операцию против Луганской и Донецкой народных республик в апреле 2014 года, когда они заявили о своей независимости после государственного переворота на Украине. По данным ООН, за время конфликта на юго-востоке Украины погибло около 10 тысяч человек.