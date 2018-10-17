Lada Vesta в августе установила рекорд продаж в Европе

Москва, 17 октября. Представленная на европейском рынке седаном и универсалом Lada Vesta установила рекорд продаж в Евросоюзе.

В августе в 28 странах Европы было продано 205 автомобилей этой модели. За первые семь месяцев текущего года в странах ЕС купили 772 Lada Vesta. Такую статистику приводит JATO Dynamics.

Наиболее продаваемой в Европе моделью Lada остается внедорожник 4х4. В августе европейские покупатели купили 260 таких автомобилей. За восемь месяцев текущего года в Европе было продано 1833 внедорожника 4х4, 977 машин Lada Vesta и 186 экземпляров Lada Granta. С учетом других моделей за этот период АвтоВАЗ продал в Евросоюзе 3488 автомобилей, что на 374 экземпляра больше, чем годом ранее.