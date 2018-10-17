Минпромторг РФ рассказал о работе торгпредства на Украине

Москва, 17 октября. Российская Федерация на сегодняшний день не собирается закрывать свое торговое представительство на Украине. Об этом рассказал заместитель министра промышленности и торговли России Алексей Груздев.

Он отметил, что российское торгпредство на Украине функционирует, причин сворачивать его деятельность на данном этапе нет.

«Другое дело, что практическая работа очень ограничена в силу того, что торговое представительство должно опираться и на официальные контакты, а они практически заморожены, хоть и не по нашей вине», — отметил он.

Груздев сообщил, что не прекращали свою работу и торгпредства в США, передает РИА Новости. Также нет никаких изменений в работе торгпредства в Британии, поскольку в этой стране множество людей заинтересовано в развитии экономических отношений с Москвой.

Напомним, в начале сентября прошлого года российское генеральное консульство в Сан-Франциско, а также торговое представительство в американской столице и помещения торгпредства в Нью-Йорке были переданы Соединенным Штатам по требованию государственного департамента. Дипломатическое ведомство США ранее потребовало закрыть данные объекты, объясняя это контрмерой на российское предложение уменьшить численность работников дипломатической миссии США в Москве. Доступ в здание генерального консульства для российских дипломатов де-факто закрыт.