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Ученые назвали главное условие продления жизни

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Ученые назвали главное условие продления жизни

Вашингтон, 17 октября. Ученые Научно-исследовательского института при детской больнице в Окленде в Соединенных Штатах Америки рассказали, что оптимальный уровень витаминов, минеральных веществ и других соединений способен уменьшить риск преждевременной смерти.

Как пишет MedicalXpress, достаток всех этих элементов в человеческом организме может обеспечить здоровую старость. Специалисты уточнили, что жители развитых стран, в том числе 70% американцев, страдают от недостатка витаминов. Несмотря на то, что дефицит не настолько силен, ученые уверены, что это имеет глобальные последствия для долголетия.

Они объяснили, что витамин D, омега-3-ненасыщенные жирные участвуют в восстановлении ДНК и обеспечивают здоровье кровеносных сосудов. При недостатке витаминов организм тратит их на поддержание жизненно важных функций, забывая об остальных потребностях.

Ученые назвали главное условие продления жизни

Автор: Алия Садыкова
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