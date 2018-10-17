Глава МВФ отложила поездку в Саудовскую Аравию

Вашингтон, 17 октября. Глава Международного валютного фонда Кристин Лагард отложила свою поездку на Ближний Восток, во время которой она планировала посетить Саудовскую Аравию. Об этом сообщает пресс-служба МВФ.

Отмечается, что ранее планировалось посещение инвестиционной конференции в Саудовской Аравии. Как говорится в сообщении ведомства, поездка Лагард на Ближний Восток откладывается. При этом причины такого решения не разглашаются. Ранее Лагард заявила, что история с саудовским журналистом Джамалем Хашукджи, погибшим в посольстве страны в Турции повергла ее в ужас. Она пообещала следить за поступающей информацией.

Ранее Лагард объяснила, чего добивается МВФ от Украины . МВФ намерен взаимодействовать с киевскими властями, добиваясь от них скорейшего выполнения мер, необходимых для продолжения финансовой помощи Украине, говорится в заявлении директора-распорядителя МВФ.