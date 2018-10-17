Россияне смогут осуществлять бесконтактные платежи и переводы в терминалах

Москва, 17 октября. Российские банки работают над тем, чтобы дать клиентам возможность с помощью смартфонов совершать операции в банкоматах.

Крупнейшие кредитные организации России запускают возможность совершения в банкоматах операций с помощью приложений Apple Pay, Android Pay и Samsung Pay. Чтобы осуществить платеж или выполнить перевод, клиенту достаточно приложить к специальному NFC-ридеру терминала свой смартфон.

В настоящее время бесконтактные платежи и переводы можно выполнять всего в 782 из 203 тысяч терминалов по приему и выдаче наличных денег. Эксперты считают, что новшество сокращает время нахождения клиента у банкомата на 1,5 минуты, сообщают «Известия». Специалисты считают, что к 2020 году со смартфонов будет совершаться более половины различных платежей.