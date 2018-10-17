Лебедев о скандале с Кокориным и Мамаевым: Только и могут на чиновников и водителей нападать

Москва, 17 октября. Чемпион мира в тяжелом весе по версии WBA Денис Лебедев прокомментировал скандал с участием футболистов «Зенита» и «Краснодара» Александра Кокорина и Павла Мамаева. По мнению 39-летнего спортсмена, сегодня футболисты получают огромные деньги, что и отражается на дисциплине.

«Если говорить в целом, я вижу острейшую несправедливость в том, что футболисты получают гораздо больше тех же боксеров, хотя «степень износа» этих спортсменов и время восстановления — абсолютно разные. Возможно, это одна из ключевых проблем», — заявил Лебедев.

При этом боксер обратил внимание на то, что человек должен оставаться человеком, несмотря на количество денег, пишут «Известия».

Лебедев также отметил, что в той истории с драками в Москве футболисты «только и могут, что на чиновников и водителей нападать». Он выразил уверенность в том, что такие скандалы бросают тень на российский спорт.

«Предлагаю этим парням напасть на меня или на депутата Госдумы Александра Карелина. Посмотрим, что они сделают», — предложил он.

Напомним, 8 октября утром Кокорин и Мамаев избили водителя телеведущей Первого канала на парковке возле гостиницы, мужчину пришлось госпитализировать с тяжелыми травмами. Также футболисты напали на двух федеральных чиновников в столичной «Кофемании». В отношении спортсменов возбуждено уголовное дело о хулиганстве.