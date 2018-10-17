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Вашингтон подтвердил участие военного из США в крушении Су-27 на Украине

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Вашингтон подтвердил участие военного из США в крушении Су-27 на Украине

Москва, 17 октября. Командование Военно-воздушных сил США в Европе подтвердило участие своего военнослужащего в смертельной аварии Су-27 на Украине.

Как говорится в сообщении командования, в Вашингтоне знают об инциденте. В США уточнили, что имеют информацию об украинском истребителе Су-27, который разбился в Хмельницкой области во время тренировок «Чистое небо-2018».

Кроме того, командование подтвердило, что в инциденте принял участие американский военный. Как уточнили в американском ведомстве, дело расследуется. Какую роль сыграл военный США в происшествии, не уточняется.

Ранее сообщалось, что прокуратура на Украине начала расследование падения самолета во время учений. Сперва стало известно и гибели двух человек, в том числе пилота Нацгвардии США. После появилось сообщение без упоминания гибели американского военного.

Вашингтон подтвердил участие военного из США в крушении Су-27 на Украине

Автор: Алия Садыкова
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