Лас-Вегас, 17 октября. Российский боец Хабиб Нурмагомедов продолжит выступать под эгидой UFC. Об этом заявил президент спортивной организации Дана Уайт.

Глава UFC отметил, что поиск следующего соперника для российского бойца начнется после того, как Нурмагомедов «насладится победой». Судьба Зубайры Тухугова, который участвовал в потасовке с Конором Макгрегором, остается неясной, сообщил Дана Уайт.

Хабиб Нурмагомедов 6 октября одержал победу над ирландцем Конором Макгрегором в рамках турнира UFC 229 в Лас-Вегасе, сообщает Газета.ru.

После боя произошел ряд потасовок в октагоне и за его пределами. Хабиб Нурмагомедов атаковал в зале спарринг-партнера Макгрегора Диллона Дэниса. В это же время в октагон поднялся секундант Нурмагомедова и начал драку с ирландцем.