Израильская авиация бомбит сектор Газа

Тель-Авив, 17 октября. Израильские воздушные силы наносят удары по сектору Газа. Об этом в среду сообщает пресс-служба армии страны. По имеющимся данным, это израильский ответ на ракетный обстрел города Беер-Шева со стороны палестинских боевиков.

В настоящее время о жертвах и пострадавших не сообщается.

С конца марта текущего года в секторе Газа продолжаются протесты — «Великий марш возвращения», — которые систематически перерастают в кровопролитные столкновения с израильскими военнослужащими. С конца весны палестинские боевики и израильские солдаты четыре раза обменивались ракетными обстрелами и авиационными ударами, но раз за разом напряжение в регионе удавалось погасить Египту и Организации объединенных наций, которые разрабатывают проект длительного разрешения конфликта.

Последний такой раунд состоялся в начале августа, когда палестинцы за два дня выпустили около 200 ракет и боеприпасов, а израильтяне ответили ударами по 150 целям на территории анклава.