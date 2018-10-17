YouTube устранил неполадки в работе сервиса

Нью-Йорк, 17 октября. Сотрудники портала YouTube устранили неполадки, возникшие в среду в работе сервиса. Об этом сообщили в блоге компании в социальной сети Twitter.

Как уточнили специалисты видеохостинга, «они вернулись». Сотрудники поблагодарили всех пользователей за терпение и попросили сообщать, если по-прежнему возникают трудности с доступом к сайту.

Ранее сообщалось о проблемах с доступом к YouTube, YouTube TV и YouTube Music. Сбой произошел в среду около 04.00 по московскому времени. Проблемы наблюдались у жителей Великобритании, Японии, Германии, Бразилии, России, Испании, Италии, Австралии, а также в других странах.

В апреле также пользователи по всему миру столкнулись со сбоем в работе YouTube. Также YouTube без объяснения причин заблокировал аккаунт Федерального агентства новостей.