Задержанный в ЛНР украинец признался в связях с ИГИЛ

Луганск, 17 октября. Задержанный министерством государственной безопасности Луганской народной республики член украинско-грузинской группировки Олег Степаненко рассказал следствию о связях с запрещенной в РФ террористической группировкой «Исламское государство»1, об этом сообщила руководитель пресс-службы МГБ ЛНР Евгения Любенко.

Ранее в ЛНР был задержан украинец Олег Степаненко, который, по данным МГБ ЛНР, занимался легализацией на Украине боевиков из стран Ближнего Востока, чтобы отправлять их потом на территорию России.

Как уточнила Любенко, задержанный признал факт своего участия в террористической деятельности. Кроме того, он назвал имена боевиков группировок с Ближнего Востока, с которыми сотрудничал.

Киев начал военную операцию против ЛНР в апреле 2014 года, когда республики Донбасса провозгласили свою независимость. Они сделали это после государственного переворота на Украине.

1 Организация запрещена на территории РФ.