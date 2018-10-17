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Сирия: российские военные помогают восстанавливать провинцию Даръа

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Сирия: российские военные помогают восстанавливать провинцию Даръа

Дамаск, 17 октября. Российские военнослужащие помогают восстанавливать недавно освобожденную от боевиков сирийскую провинцию Даръа. Об этом журналистам рассказал представитель вооруженных сил России в Сирии генерал-майор Владимир Устинов.

Генерал-майор назвал основные проблемы населения провинции. К ним военный отнес снабжение продовольствием, здравоохранение, восстановление насосных станций, электрообеспечение и подачу воды.

«Сейчас непосредственно, вы видите, восстанавливаются производства, дома, магазины. Наша задача как военных здесь — проводить мониторинг обстановки постоянно, положения дел», — подчеркнул Устинов.

По данным российского Центра приема, распределения и размещения беженцев в Сирии с 18 июля текущего года в стране восстановлены 247 образовательных и 105 медицинских учреждений. Также отремонтированы 705 километров автомобильных дорог и пять автомобильных мостов, проложены 634 километра линий электропередач, введены в эксплуатацию 33 промышленных предприятия, 97 хлебопекарен, 95 объектов водоснабжения и 102 электроподстанции.

Автор: Виталий Малясев
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