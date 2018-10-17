«Украина впереди планеты всей»: в Сети ответили бывшему министру в Киеве, заявившему о позоре страны

Москва, 17 октября. Бывший министр транспорта и связи Украины Евгений Червоненко заявил, что его страна переживает позор на весь мир.

По его словам, в 2017 году президент Украины Петр Порошенко внес в Верховную раду законопроект, который должен отменить депутатскую неприкосновенность. При этом проект так и не был принят. В эфире телеканала «112 Украина» Червоненко уточнил, что никто не тянул Порошенко говорить об этом перед выборами.

«Это очень позорно выглядит перед миром, потому что вас никто не тянул за язык кричать это перед выборами. А сейчас это мерзко вдвойне», — сказал экс-министр.

Кроме того, политик считает позорной работу депутатов. Они, по его данным, на словах были готовы снять с себя неприкосновенность, а на деле — «тушевались». По мнению Червоненко, Украина погибнет, если закон не будет один для всех. Как объяснил бывший министр, «коррозия морали и коррупция морали дошли уже до самых низов».

«У нас сегодня самый, в моем понимании, позорный парламент по моральным и профессиональным качествам», — резюмировал он.

Пользователи социальных сетей согласились с политиком.

«Им не привыкать. В плане всемирного позора Украина впереди планеты всей», — написал один из пользователей.

«Разве только за это можно считать, что Украина опозорилась на весь мир? Получается, низкий уровень жизни, образования, медицины — это не столь важно, как не отмененная депутатская неприкосновенность», — написала девушка в социальных сетях.

«После Майдана и событий в Крыму, наша семья повздорила с родственниками из Украины, что-то пытались доказать друг другу… Закончилось тем, что удалили друг друга из друзей социальных сетях. Совсем недавно нам написали они, что людей поимели, и что творится сейчас у них словами не передать», — поделился один из россиян.

«Закон и нынешняя Украина — понятия несовместимые», — согласился с ним еще один юзер.

Ранее сообщалось, что бывший глава министерства экономики Украины Виктор Суслов предупредил, что перед страной встала угроза реальной демографической катастрофы.

По словам Суслова, в настоящее время Украина находится в глубоком демографическом кризисе. Эксперт пояснил, что смертность в стране в два раза превышает рождаемость. Он отметил, что при таких условиях перспективы развития страны являются крайне плохими.

«Ну, и наша статистика публикует, что смертность в Украине ровно в два раза выше, чем рождаемость, то есть на каждых 100 умерших приходится около 50-ти детей, которые рождаются. А это свидетельствует об очень глубоком демографическом кризисе, который переживает Украина, и об очень плохих перспективах развития страны», — считает специалист.

Бывший глава экономического ведомства также отметил, что на данный момент работающих граждан страны в несколько раз меньше, чем неработоспособных. Он добавил, что по уровню заработных плат Украина находится на последнем месте в Европе.