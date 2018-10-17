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МИД России призвал Брюссель оказать давление на Приштину ради урегулирования ситуации в Косово

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МИД России призвал Брюссель оказать давление на Приштину ради урегулирования ситуации в Косово

Москва, 17 октября. В МИД России считают, что Европейский союз должен оказать давление на Приштину ради урегулирования ситуации в Косово.

«Мы исходим из того, что Евросоюз, взявший на себя роль посредника, должен быть более настойчивым и находить другие инструменты воздействия на косовскую сторону», — заявил в интервью газете «Известия» замглавы МИД России Александр Грушко.

По словам дипломата, переговоры Белграда и Приштины при содействии Брюсселя должны быть доведены до логического завершения. Прежде всего, это касается функционирования Ассоциации сербских муниципалитетов в Косово. Грушко также отметил, что косовская сторона саботирует и осложняет своими действиями переговорный процесс.

Ранее портал «Ридус» сообщил, что прибывший в Белград генсек НАТО Йенс Столтенберг выступил с неоднозначным заявлением. Он сообщил, что в 1999 году бомбардировки Югославии проводились в интересах сербов. Тем не менее, Столтенберг подчеркнул важность диалога Белграда и Приштины.

Автор: Виталий Малясев
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