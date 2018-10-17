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Монеточка из-за болезни отменила концерты

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Монеточка из-за болезни отменила концерты

Москва, 17 октября. Певица Елизавета Грыдымова, известная под сценическим именем Монеточка, из-за болезни отменила несколько концертов.

Информация об этом появилась сегодня утром в пабликах и сообществах в социальных сетях, посвященных гастрольной деятельности эстрадной исполнительницы. В частности, своего кумира живьем не увидят жители Иркутска, Хабаровска и Владивостока.

«Лиза заболела, потеряла голос и не может выступать из-за плохого физического состояния. Мы надеялись, что она поправится, но, увы, этого не произошло. Надеемся на ваше понимание», — говорится в сообщении.

Впрочем, администраторы Монеточки просят поклонников не унывать, не сдавать билеты и дождаться концертов, которые  перенесены на следующий год, сообщает «Газета.ru».

Автор: Константин Терехов
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