Россия «перепрошьет» израильские F-16 в Сирии

Москва, 17 октября. Россия создаст систему классической противовоздушной обороны (ПВО) в Сирии и сможет «перепрошивать» основные истребители ВВЗ Израиля F-16, лишая их навигации, локации и управления. Об этом заявил советник первого замгендиректора концерна «Радиоэлектронные технологии» Владимир Михеев.

Создаваемая в Сирии ПВО предполагает совместную работу с системами радиоэлектронной борьбы (РЭБ). В стране планируют разместить разведывательно-помеховоогневые комплексы, которые смогут оперативно отслеживать полеты самолетов потенциальных противников благодаря автоматизированной системе управления (АСУ).Также систему войдут «всевысотное» радиолокационное поле, система зенитного ракетного огня ближнего и дальнего радиусов действий и прикрытие ЗРК.

«Еще до поставки С-300 в регион мы говорили, что вместе с ними придут свои радиолокационные системы и средства», — цитирует эксперта «Армейский стандарт».

По словам Михеева, АСУ смогут воздействовать на базу данных противника. В том числе дадут возможность «перепрошить вражеский объект» и избежать атаки. Кроме того, система сможет оказывать на израильские самолеты электронное воздействие, лишать их навигации, связи, локации, передачи данных и управления.

«Система предупреждения у F-16 даст знать летчику, что он на мушке. После повторного, более настойчивого предупреждения о вхождении в опасную зону у него будут блокированы все системы управления. Если и тогда останутся намерения продолжить угрожающие действия — уже возможно применение оружия по нему», — рассказал Михеев.

В текущем месяце Россия завершила поставки трех дивизионов С-300 Сирийской Арабской Республике. Каждый дивизион включает восемь пусковых установок.

Решение о поставке систем ПВО связано с произошедшей в сентябре трагедией, когда российский самолет-разведчик Ил-20 был сбит ракетой сирийского комплекса С-200. Самолет упал в море в 27 км западнее города Банияс, погибли 15 находившихся на его борту военных.

Российское министерство обороны возложило ответственность за произошедшее на Израиль. По данным Минобороны, израильские летчики преднамеренно создали опасную ситуацию и фактически прикрывались российским самолетом. В России полагают, что комплексы С-300 укрепят сирийскую оборону.

Ранее «Ридус» сообщил, что бывший военный атташе США в России генерал Питер Звак сообщил об угрожающих российским ракетным комплексам С-300 опасностях. По словам эксперта, комплексы окажутся в полном ведении Сирии, но их присутствие на юге страны посчитает неприемлемым Израиль. Поэтому Тель-Авив постарается уничтожить С-300.