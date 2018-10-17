Южно-Сахалинск, 17 октября. В связи с погодными условиями паромное сообщение Сахалина с материком прервано на двое суток.

Информацию об этом распространил сегодня представитель Сахалинского морского пароходства, отметив, что паромная переправа Ванино — Холмск закрыта с 16 по 18 октября.

«В Татарском проливе в это время ожидается очередной циклон, который может повлиять на безопасность мореплавания», — в свою очередь отметил заместитель гендиректора АО «ТЭК «Дальтранссервис» Геннадий Котликов.

При этом, по словам специалиста, на днях паромная переправа также не работала. Причина – ремонт подъемно-переходного моста в Холмске, которые должны быть завершены до конца месяца, сообщает «Газета.ru».