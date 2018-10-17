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Паромное сообщение Сахалина с материком прервано на двое суток

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Паромное сообщение Сахалина с материком прервано на двое суток

Южно-Сахалинск, 17 октября. В связи с погодными условиями паромное сообщение Сахалина с материком прервано на двое суток.

Информацию об этом распространил сегодня  представитель Сахалинского морского пароходства, отметив, что паромная переправа Ванино — Холмск закрыта с 16 по 18 октября.

«В Татарском проливе в это время ожидается очередной циклон, который может повлиять на безопасность мореплавания», — в свою очередь отметил  заместитель гендиректора АО «ТЭК «Дальтранссервис» Геннадий Котликов.

При этом, по словам специалиста, на днях паромная переправа также не работала. Причина – ремонт подъемно-переходного моста в Холмске, которые должны быть завершены до конца месяца, сообщает «Газета.ru».

Автор: Константин Терехов
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