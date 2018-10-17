«Держатся хорошо»: адвокат Кокориных рассказала об условиях в «Бутырке»

Москва, 17 октября. Адвокат братьев Кокориных Татьяна Стукалова рассказала об условиях содержания своих подзащитных в Бутырской тюрьме.

Пост на тему юрист разместила в своем аккаунте в социальной сети Instagram, снабдив сообщение фотографией пенитенциарного учреждения с высоты птичьего полета.

«Сегодня виделась с ребятами. Настроение у них нормальное. Держатся хорошо. Условия удовлетворительные. Всем кто их поддерживает передают огромное спасибо», — написала Стукалова.

Кроме прочего адвокат братьев Кокориных в том же посте сообщила, что рассмотрение апелляционной жалобы об избрании меры пресечения содержания назначено на пятницу 19 октября.

Как напоминает «Газета.ru», полузащитник «Краснодара» Павел Мамаев, нападающий «Зенита» Александр Кокорин и его брат обвиняются в избиении водителя Первого канала, а также двух чиновников.