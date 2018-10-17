Депутатов Рады пригласили на международный экономический форум в Крым

Симферополь, 17 октября. Депутатов Верховной рады пригласили на Ялтинский международный экономический форум (ЯМЭФ), который пройдет в апреле 2019 года.

Об этом журналистам сообщил сопредседатель организационного комитета ЯМЭФ Андрей Назаров, отметив, что на предстоящем форуме ожидается участие большого числа делегатов из разных стран.

«Приглашаем и Киев также принять участие и прислать официальную делегацию. Ведь те же украинские предприниматели заинтересованы в выстраивании торговых отношений с Крымом», — цитируют Назарова «Известия».

При этом сопредседатель оргкомитета Ялтинского международного экономического форума напомнил, что в этом году на форум в Крым уже приезжали бизнесмены из Украины.

«После визита на форум в 2017 году их фамилии внесли в списки запрещенного в РФ сайта «Миротворца». Несмотря на это, они свое участие в нынешнем форуме также подтвердили», — уточнил Андрей Назаров.

В самой же Верховной раде изданию пояснили, что решение о поездке депутатов в российский Крым будет принято ближе к форуму, учитывая политическую конъюнктуру на Украине.