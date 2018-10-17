Экс-министр рассказал о позоре Украины на весь мир

Киев, 17 октября. Экс-министр транспорта и связи Украины Евгений Червоненко считает, что страна опозорилась на весь мир. Громкое заявление политик сделал в эфире украинского телевидения.

Червоненко напомнил о прошлогодней инициативе президента Украины Петра Порошенко отменить депутатскую неприкосновенность. Законопроект был внесен в Раду, но до сих пор не принят.

«Это очень позорно выглядит перед миром, потому что вас никто не тянул за язык кричать это перед выборами. А сейчас это мерзко вдвойне», — заявил экс-министр.

По мнению Червоненко, позорной является работа депутатов, которые объявляли о желании снять с себя неприкосновенность, но в итоге «тушевались».

По словам экс-министра, «коррозия морали и коррупция морали» уже добрались до самых низов, а все кто хотел бороться уезжают. Политик отметил, что сейчас на Украине работает «самый позорный парламент». По мнению Червоненко, Украины не будет, если на уровне национальной идеи не будет принято то, что закон один для всех.