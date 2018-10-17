В Google впервые рассказали о поисковике с цензурой для Китая

Вашингтон, 17 октября. Генеральный директор компании Google рассказал о работе над поисковиком с цензурой для Китайской Народной Республики.

По словам Сундара Пичаи, поисковая система, получившая название Dragonfly, сможет выполнять до 99% запросов пользователей. И это несмотря на действующие в Китае ограничения по просмотру определенных порталов.

«Существует множество областей, в которых мы сможем представлять информацию лучше, чем она представлена сейчас. Работа над проектом соответствует миссии компании, которая заключается в том, чтобы обеспечивать информацией каждого», — добавил Пичаи.

Как сообщает «Газета.ru», о том, что Google разрабатывает специально для китайского рынка новую поисковую систему с цензурой, стало известно в августе. Работа над поисковиком ведется с весны 2017 года.