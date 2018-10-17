В Германии рассказали, зачем США нужна война в Сирии

Берлин, 17 октября. В немецком издании рассказали, зачем США нужна война в Сирии, и как Вашингтон стремится сохранить шансы на участие в послевоенном устройстве республики, пытаясь разделить страну с помощью курдов. Обширный материал теме сирийского конфликта посвятил Junge Welt.

В газете отмечают, что на примере войны в Сирии мир увидел разрушительные методы США, привыкших использовать для утверждения своего господства локальные конфликты. Россия, по мнению автора материала, на самом деле заинтересована в стабильности на Ближнем Востоке.

В газете напоминают историю конфликтов в регионе, начиная с 1949 года, в которых США и ряд европейских государств пытались утвердить свой контроль над Сирией. Запад использовал в своих целях различные экстремистские группировки и регулярно устраивал перевороты против неугодных властей, которых еще недавно назвал союзниками.

При этом США и Германия некоторое время активно сотрудничали с нынешним президентом Сирии Башаром Асадом. Причиной очередного конфликта стало упорное нежелание Асада подчиняться примату американского доминирования, а также его связи с Россией, Китаем, Ираном и злейшим врагом Израиля — Хезболлой.

В борьбе с Асадом Запад использовал различные способы. В том числе усугубившие гуманитарную обстановку в стране санкции США и ЕС и пропагандистскую кампанию, приписывающую правительству совершенные оппозицией кровавые преступления. В политических целях вопреки принципам нейтралитета также использовалась гуманитарная помощь. Ее страны Запада оказывают только тем областям, которые находятся под контролем оппозиции, зачастую радикальной.

В отличие от использующих межконфессиональные конфликты в качестве инструмента для установления своего господства США, Россия заинтересована в стабильности на Ближнем и Среднем Востоке, пишет Junge Welt. Российское вмешательство значительно ускорило освобождение страны, отмечают авторы материала, но рассматривать Иран, Хезболлу и правительство Асада, как шахматные фигуры Москвы неверно.

В то же время издание подчеркивает, что война в Сирии никогда не была гражданской. Конфликт скорее был войной ради установления нового мирового порядка. Не игравшая до 2011 года значимой роли в регионе Россия стала важным игроком, а США после поражения в Сирии больше не могут претендовать на статус «единственной оставшейся супердержавы».

Казалось, что путь к решению конфликта открылся летом 2018 года, когда под впечатлением от военного наступления Турции курды начали переговоры с Дамаском. Но новые надежды США на участие в послевоенном устройстве Сирии оказались связаны с разделом страны с помощью курдских сил.

Вашингтон уже удвоили дипломатический персонал на находящемся под контролем курдов севере республики. Издание отмечает, что если общими усилиями Дамаска и курдских сил новая попытка дестабилизировать страну будет нейтрализована, Сирия сможет когда-нибудь обрести мир.