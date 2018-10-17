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Обнаружен самый большой организм на Земле

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Обнаружен самый большой организм на Земле

Вашингтон, 17 октября. На территории Соединенных Штатов Америки обнаружен самый большой на Земле организм.

Это – так называемый Мичиганский опенок, площадь которого – 37 гектаров. Организм, который давно находится в центре внимания ученых, произрастает на Верхнем полуострове Мичигана.

Оказалось, что по новым обнародованным на портале Smithsonian данным, площадь массивного мицелия гораздо больше, чем предполагали специалисты ранее. А это значит, что голубой кит, который до этого считался самым большим организмом на планете, не является таковым.

К слову,  тело гриба, которое скрыто под поверхностью земли, занимает площадь в 37 гектаров и весит около 400 тонн. Его возраст может составлять до двух с половиной тысяч лет, сообщает «Газета.ru».

Автор: Константин Терехов
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