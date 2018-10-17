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В работе видеохостинга YouTube произошел массовый сбой

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В работе видеохостинга YouTube произошел массовый сбой

Москва, 17 октября. В работе видеохостинга YouTube на территории многих государств произошел массовый сбой.

Об этом говорится на портале Downdetector, который отслеживает сбои и отключения в популярных интернет-ресурсах. В частности, видеохостинг не работает в России, США, Австралии, Японии, Европе.

По данным портала, около половины всех жалоб связано с проблемами при просмотре видео, еще около 40% пользователей не могут вообще зайти на сайт, каждый шестой пользователь не может пройти авторизацию.

«Мы работаем над решением этой проблемы и сообщим вам, как только исправим ее. Мы приносим извинения за возможные неудобства и будем держать вас в курсе событий», — говорится в официальном сообщении YouTube в Twitter.

Автор: Константин Терехов
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