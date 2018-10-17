Во Франции арестовали «мертвого» украинского мошенника

Париж, 17 октября. Во Франции арестовали предполагаемого мошенника с Украины, который подделал документы о своей смерти.

Информацию об этом распространил Европол, сотрудники которого принимали участие в задержании подозреваемого в мошеннических и коррупционных преступлениях, имя которого пока не разглашается.

Как оказалось, объявленный на родине мертвым гражданин Украины вел на территории Франции роскошный образ жизни – у мужчины были арестованы замок, более 4,5 миллионов евро, Rolls Royce Phantom и три работы Сальвадора Дали.

К слову, именно после совершения сделки и транзакции по приобретению замка правоохранители Франции начали расследование в отношении его нового владельца, сообщает «Газета.ru».