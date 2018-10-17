«Мы должны проводить такие акции ежемесячно»: работники профсоюзов пройдут маршем по центру Киева

Киев, 17 октября. Сегодня в Киеве украинские профсоюзы проводят масштабную акцию протеста с требованием повысить зарплаты и пенсии, выдать долги по зарплате, поднять уровень жизни. Более 20 тысяч работников самых разных отраслей – от медицины до авиастроения – пройдут маршем по центру украинской столицы. Впрочем, как признал в беседе с корреспондентом Федерального агентства новостей один из лидеров акции, «шансов на то, что в правительстве нас услышат, очень мало».

Акция пройдет под лозунгом «Достоинство — человеку, работу — Украине, благосостояние — семье!». Старт запланирован на 09.50 на Майдане Независимости, далее шествие пройдет по улицам Крещатик и Грушевского к зданию Кабинета министров. У Дома правительства пройдет большой митинг, на котором и будут оглашены требования профсоюзов.

По словам их лидеров, среди главных причин проведения акции — низкий уровень жизни и зарплат большинства украинцев, высокие цены на услуги ЖКХ, рост цен на все товары, продукты, топливо и проезд, коммерциализация бюджетной и социальной сфер, массовый выезд граждан за границу в поисках работы. А также регулярные заявления власти об очередном повышении цены на газ.

В Международный день борьбы с бедностью, отмечаемый сегодня, участники акции будут требовать от правительства выплат государством задолженностей по оплате труда и прекращения давления на профсоюзы. Как сообщил зампредседателя Федерации профсоюзов Украины (ФПУ) Александр Шубин, «профсоюзы не могут молчать о положении, в котором находятся украинцы, и сформулировали перечень требований к власти».

«Мы требуем обеспечить приоритетное развитие отечественного производства для создания рабочих мест. И прекратить экономию на работе людей, установив размер прожиточного минимума на уровне 5 тысяч 167 гривен, минимальный уровень оплаты труда - на уровне не менее 7 тысяч 700 гривен, минимальный размер пенсии – 2 тысячи 840 гривен», — отметил он.

Шубин добавил, члены профсоюзов требуют не повышать цены на коммунальные и транспортные услуги, а также возвратить долги по заработной плате более 100 тысячам работникам, размер которых составил уже почти 3 миллиарда гривен.

По словам главы Департамента корпоративных прав ФПУ Евгения Плахина, работодатели на Украине все чаще пытаются вмешаться в деятельность профсоюзов, незаконно увольняют профсоюзных лидеров и активистов. Да и государство в течение многих лет грубо нарушает имущественные права профессиональных союзов.

«Государство отбирает имущественные комплексы профсоюзов: санатории, Дома профсоюзов и другую недвижимость. Таким образом государство с 2011 года по 2017 год изъяло у профсоюзов 40 имущественных объектов. И сейчас судах рассматривается еще более 80 дел о лишении имущества профсоюзных организаций», — рассказал Плахин.

Шубин, в свою очередь, добавил, что весь список требований консолидирован в единое обращение к Кабинету министров и Верховной Раде.

«Мы проводим Всеукраинскую профсоюзную акцию протеста, чтобы донести требования пятимиллионной армии работников. Люди сегодня страдают от экономических неурядиц и отсутствия надлежащей социальной защиты со стороны государства, — заявил Федеральному агентству новостей зампред ФПУ.

Впрочем, как признал в беседе с ФАН один из профсоюзных лидеров, беда украинской промышленности — еще и в ее чудовищной отсталости и неэффективности. А суровость требований профсоюзов, увы, компенсируется абсолютной необязательностью их исполнения со стороны власти.

«Сегодня в нашей промышленности работает всего 1,9 миллиона человек, и этого совершенно недостаточно для такой большой и некогда промышленно развитой страны, как Украина, — заявил корреспонденту ФАН глава профсоюза авиастроителей Украины Ярема Жугаевич. – Здесь стоит учесть и тот печальный факт, что технологически мы – отсталая страна. Когда в Европе и США внедряют уже 5–6-й технологический уклады, мы все еще осваиваем третий. Можете себе представить, какая у нас эффективность. Все это вместе не обеспечивает создания нормального объема ВВП страны. В целом, наша промышленность сегодня – очень слабая, особенно машиностроение. Огромные проблемы и в металлургическом комплексе – с сырьем, специалистами и т.д. Поэтому 70–80 процентов того, что мы продаем на Запад – это полуфабрикаты, чушки и болванки».

Проблема в том, что государство сегодня не имеет долгосрочных программ фактически ни в одной ключевой отрасли, — констатирует профлидер.

Также Жугаевич заявил ФАН, что сегодня на Украине широко распространено такое явление, как «бедность работающих».

«Сегодня труд среднего украинца очень сильно недооценен, — признает Жугаевич. – Бизнес у нас сегодня на редкость жадный и прижимистый. Мы, со своей стороны, уже шесть лет не можем уговорить отечественных бизнесменов платить своим работникам пристойные деньги. Они открыто не хотят давать социальные и трудовые гарантии своим работникам.

По поводу акции профсоюзный лидер честно говорит, что «не уверен, что от марша протеста будет какой-либо видимый эффект».