В Думе рассмотрят проект об отмене обязанности водителя предъявлять бумажный полис ОСАГО

Москва, 17 октября. В Государственной думе на сегодняшнем пленарном заседании рассмотрят проект об отмене обязанности водителя предъявлять бумажный полис ОСАГО.

Документ, который на рассмотрение депутатов внес российский кабмин, предполагает введение единого подхода к заключению договора «автогражданки» на бумажном носителе и в виде электронного документа.

«Мы сейчас пошли навстречу пожеланиям некоторых категорий водителей, которые говорят, что они не хотят получать ничего электронное», — рассказал заместитель министра финансов РФ Алексей Моисеев.

Кроме того, в случае если законопроект будет принят депутатами, отпадет необходимость по закону предъявлять бумажный вариант полиса ОСАГО при регистрации транспортного средства в ГИБДД и техосмотре.

Кроме прочего, в предложенном правительством законопроекте предусмотрено реформирование «зеленой карты»: иностранцы смогут покупать полисы в электронном виде, а таможня РФ проверяла их наличие, сообщает «Газета.ru».