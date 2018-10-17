МИД озвучил итоги программы по переселению в РФ соотечественников

Москва, 17 октября. В министерстве иностранных дел озвучили предварительные итоги программы по переселению в Россию соотечественников.

По словам заместителя главы внешнеполитического ведомства Григория Карасина за последние 11 лет с момента начала работы программы в Россию переехали 800 тысяч человек.

«Результативность программы обусловлена проводимой информационной работой, поддержанием и сохранением интереса соотечественников к ней, а также ее востребованностью в связи с проводимой рядом стран антироссийской политикой», — цитируют дипломата «Известия».

При этом, как добавил Григорий Карасин, складываются предпосылки для возобновления процесса переселения староверов из стран Латинской Америки. Интерес к возвращению в Россию проявляют старообрядцы, проживающие на территории стран Прибалтики.

Издание напоминает, что в 1991 году после распада Советского Союза в одночасье за границей оказались 25 миллионов наших соотечественников. Это — примерно 20% от населения России.