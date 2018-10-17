Пожилой пациент психбольницы в Магнитогорске умер после издевательств санитаров

Магнитогорск, 17 октября. Ставший объектом издевательств со стороны сотрудников психоневрологической больницы в Магнитогорске в Челябинской области пожилой мужчина скончался около 40 дней назад. Об этом журналистам сообщила внучка пенсионера.

Родственница мужчины отметила, что умерший не рассказывал о случаях издевательств. По ее словам, мужчина болел сахарным диабетом и у него случались провалы в памяти. Поэтому мужчина мог не помнить, что с ним было в психбольнице.

Ранее Газета.ru сообщила, что санитары Челябинской областной психоневрологической больницы № 5 в Магнитогорске издевались над престарелым пациентом, снимая свои действия на видео. Запись была сделана летом текущего года, ее сотрудник диспансера прислал своей знакомой, которая опубликовала ролик в Сети.