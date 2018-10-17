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Умер актер из сериала «Склифосовский»

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Умер актер из сериала «Склифосовский»

Москва, 17 октября. Актер Александр Машатков, сыгравший в сериале «Склифосовский», скончался на 59 году жизни.

Причиной смерти артиста, который также был известен широкой публике по ролям в «Романе с кокаином», «Супруге», «Криминальном видео», «Тупом жирном зайце», стал оторвавшийся тромб.

Машатков  учился в Саратовском машиностроительном техникуме, после чего работал машинистом сцены в Кинешемском драмтеатре. В более зрелом возрасте актер обучался в ГИТИСе, последние 17 лет служил в Кимрском театре драмы в Тверской области.

Автор: Константин Терехов
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