Умер актер из сериала «Склифосовский»

Москва, 17 октября. Актер Александр Машатков, сыгравший в сериале «Склифосовский», скончался на 59 году жизни.

Причиной смерти артиста, который также был известен широкой публике по ролям в «Романе с кокаином», «Супруге», «Криминальном видео», «Тупом жирном зайце», стал оторвавшийся тромб.

Машатков учился в Саратовском машиностроительном техникуме, после чего работал машинистом сцены в Кинешемском драмтеатре. В более зрелом возрасте актер обучался в ГИТИСе, последние 17 лет служил в Кимрском театре драмы в Тверской области.