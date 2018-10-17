Лента новостей Выбор региона Поиск
18+
Регионы {{ region.title }}
Закрыть
Лента новостей
Популярное
Украина

Названо имя погибшего при крушении Су-27 на Украине

854
0 Оставить комментарий

Названо имя погибшего при крушении Су-27 на Украине

Киев, 17 октября. В крушении истребителя Су-27 в Винницкой области Украины погиб заместитель командира по авиации Воздушного командования «Восток» Иван Петренко. Об этом глава «Востока» Олег Струцинский рассказал в интервью украинским СМИ.

Струцинский усомнился в том, что крушение могло произойти в результате ошибки пилота.

«Это подготовленный пилот, маловероятно, что это могла быть ошибка пилота», — заявил глава «Востока».

Он не стал делать предположений о причине катастрофы. Но отметил, что перед вылетом Су-27 прошел техническую инспекцию, она бы не допустила к полетам неисправный самолет.

Ранее Газета.ru сообщила, что во вторник, 16 октября в районе села Уланов в Винницкой области Украины разбился истребитель Су-27. Украинская военная прокуратура сообщила, что на борту истребителя находились двое пилотов, один из которых был военнослужащим воздушных сил ВСУ, а второй служил в ВВС национальной гвардии США. Позже ведомство удалило упоминание о гражданстве погибших летчиков.

Автор: Виталий Малясев
© 2018 Федеральное агентство новостей
Информационное агентство (св-ва о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 65407 выдано 18 апреля 2016 г., ЭЛ № ФС 77 – 68439 выдано 27 января 2017 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати)
Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет.
Обсуждаемое