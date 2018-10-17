Россия на две строчки поднялась в мировом рейтинге конкурентоспособности

Москва, 17 октября. Российская Федерация на две строчки поднялась в мировом рейтинге конкурентоспособности экономик.

Об этом говорится в исследовании, которое было подготовлено Всемирным экономическим форумом совместно с Евразийским институтом конкурентоспособности и консалтинговой компанией Strategy Partners.

«То, что Россия поднялась с 45 на 43 место рейтинга — результат макроэкономической стабильности: ВВП умеренно растет, инфляция значительно снизилась, госдолг остается низким», — отмечается в официальном сообщении.

Составители рейтинга отмечают, что сильными сторонами России являются размер внутреннего рынка, человеческий капитал и уровень развития базовой «цифровой инфраструктуры».

Россия лучшая среди государств «Евразии», куда специалисты относят государства СНГ, а также Украину и Грузию. После нее Казахстан — 59 место, а хуже всех в «Евразии» выступил Таджикистан (102 место).

Как напоминает «Газета.ru», Украина заняла 83-е место в рейтинге глобальной конкурентоспособности экономики из-за неустойчивости экономических и финансовых показателей.