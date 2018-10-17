Названы самые невыгодные для страховщиков автомобили

Москва, 17 октября. Компания «Альфа Страхование» подготовила рейтинг автомобилей, из-за которых в период с 2016 по 2018 годы были произведены самые большие страховые выплаты по КАСКО.

Верхнюю строчку занял Mercedes-Benz SL-Klasse. Размер страховой выплаты в данном случае составил 12,8 миллиона рублей. Вторым в рейтинге стал Mercedes-Benz S 65 AMG с чуть менее значительной выплатой в размере 11,8 миллиона рублей. Третье место досталось Mercedes-Benz G-Klasse с выплатой в 10,8 миллиона рублей.

Места с четвертого по шестое заняли случаи с Mercedes-Benz AMG G63, Rolls-Royce Wraith и Porsche Cayenne Turbo с размером страховой выплаты в 10 миллионов рублей. В десятку лидеров также вошли Mercedes-Benz GLE-Klasse (9,3 миллиона рублей), Mercedes-Benz Actros 3341 AK (9,2 миллиона рублей), грузовик MAN TGS (9,2 миллиона рублей) и Mercedes-Benz S-Klasse (9,1 миллиона рублей).

В компании отметили, что из всех участников рейтинга отремонтирован только Rolls-Royce Wraith. В остальных случаях ремонт был признан нецелесообразным.