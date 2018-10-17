Киев, 17 октября. Украина заняла 83-е место в рейтинге глобальной конкурентоспособности экономики из-за неустойчивости экономических и финансовых показателей.

Об этом говорится в документе, который был подготовлен Всемирным экономическим форумом совместно с Евразийским институтом конкурентоспособности и консалтинговой компанией Strategy Partners.

«Украина заняла 83 место — у нее слабо развиты институты, крайне неустойчивые финансовая система и макроэкономические показатели», — в том числе отмечается в опубликованном документе.

К слову, так называемый индекс глобальной конкурентоспособности показывает готовность государств к четвертой промышленной революции. При этом показатель рассчитывается на основе сразу 12 составляющих.

Как отмечает «Газета.ru», в том же рейтинге глобальной конкурентоспособности Российская Федерация стала лучшей среди государств Евразии.