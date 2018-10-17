Диетологи рассказали о самых вредных продуктах

Москва, 17 октября. Группа международных диетологов по итогам масштабного исследования составила список самых вредных продуктов.

На первом месте своеобразного антирейтинга – сосиски и колбасы из обработанных мясных продуктов, поскольку в них содержится очень мало мяса и много токсичных канцерогенов.

Недорогие полуфабрикаты были помещены специалистами на вторую строчку рейтинга вредных продуктов. В них, по версии диетологов, содержится крайне высокий уровень фосфатов и трансжиров.

Замыкают тройку списка вредных продуктов консервы. Специалисты отмечают, что в дешевых вариантах рыбы из-за окисления банки может появиться много тяжелых металлов.

Как напоминает «Газета.ru», на днях диетологи назвали три правила, которым стоит следовать людям, следящим за здоровым питанием в течение всего дня. Так, людям, которые привыкли есть «гадости» в течение дня, стоит разнообразить меню перекусов.