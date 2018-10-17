Лента новостей Выбор региона Поиск
18+
Регионы {{ region.title }}
Закрыть
Лента новостей
Популярное
Весь мир

Диетологи рассказали о самых вредных продуктах

253
0 Оставить комментарий

Диетологи рассказали о самых вредных продуктах

Москва, 17 октября. Группа международных диетологов по итогам масштабного исследования составила список самых вредных продуктов.

На первом месте своеобразного антирейтинга – сосиски и колбасы из обработанных мясных продуктов, поскольку в них содержится очень мало мяса и много токсичных  канцерогенов.

Недорогие полуфабрикаты были помещены специалистами на вторую строчку рейтинга вредных продуктов. В них, по версии диетологов, содержится крайне высокий уровень фосфатов и трансжиров.

Замыкают тройку списка вредных продуктов консервы. Специалисты отмечают, что в дешевых вариантах рыбы из-за окисления банки может появиться много тяжелых металлов.

Как напоминает «Газета.ru», на днях диетологи назвали три правила, которым стоит следовать людям, следящим за здоровым питанием в течение всего дня. Так, людям, которые привыкли есть «гадости» в течение дня, стоит разнообразить меню перекусов.

Автор: Константин Терехов
© 2018 Федеральное агентство новостей
Информационное агентство (св-ва о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 65407 выдано 18 апреля 2016 г., ЭЛ № ФС 77 – 68439 выдано 27 января 2017 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати)
Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет.
Обсуждаемое