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Трамп рассматривает кандидатуру Науэрт на должность постпреда США в ООН

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Трамп рассматривает кандидатуру Науэрт на должность постпреда США в ООН

Вашингтон, 17 октября. Президент США Дональд Трамп может назначить руководителя пресс-службы Госдепартамента Хезер Науэрт на должность постпреда Соединенных Штатов при ООН. Об этом со ссылкой на близкие к президенту источники сообщает Politico.

По данным издания, если бы Науэрт получила должность, то смогла бы переехать ближе к центральным учреждениям ООН в Нью-Йорк. Там же находятся ее муж и дети.

Источник Politico отметил, что в Белом доме рассматривают Науэрт как «способного защитника внешней политики администрации Трампа». Ее также считают основным кандидатом на пост пресс-секретаря президента США на случай, если Сара Сандерс покинет этот пост.

В издании отметили, что информацию о возможном назначении не прокомментировали ни сама Науэрт, ни представители Белого дома.

Автор: Виктор Мальцев
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