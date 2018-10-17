МГУ занял шестое место в рейтинге вузов государств БРИКС

Москва, 17 октября. Московский государственный университет занял шестое место в рейтинге вузов государств БРИКС по версии аналитической компании Quacquarelli Symonds (QS).

Информация об этом содержится в официальном пресс-релизе проекта «5–100», в котором отмечено, что российский вуз стал лучшим университетом на территории международной группы после пяти образовательных учреждений из Поднебесной.

«МГУ занял шестое место, на одну строчку ниже, чем в прошлом году. В общей сложности в рейтинг университетов быстро развивающихся экономик вошел 101 российский вуз», — отмечается в сообщении.

При этом в рейтинге было представлено 113 высших учебных заведений Китайской Народной Республики, в итоге первые пять мест в топе заняли университеты и институты Китая.

К слову, из 24 вузов России, которые попали в первую сотню рейтинга, 15 являются участниками проекта повышения конкурентоспособности ведущих российских университетов «5–100», уточняет «Газета.ru».