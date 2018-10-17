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Трамп обсудил исчезновение журналиста Хашкаджи с саудовским принцем

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Трамп обсудил исчезновение журналиста Хашкаджи с саудовским принцем

Вашингтон, 17 октября. Президент США Дональд Трамп заявил, что возлагать ответственность за исчезновение журналиста Джамаля Хашкаджи на власти Саудовской Аравии преждевременно. Соответствующее заявление глава Белого дома сделал в интервью агентству Associated Press.

 «Я думаю, нам сначала нужно выяснить, что произошло. У нас опять: вы виновны, пока не будет доказана ваша невиновность», — заявил президент США.

Глава Белого дома также отметил, что обсудил с наследным принцем Саудовской Аравии Мухаммедом бин Салманом исчезновение оппозиционного журналиста, сообщает Газета.ru.

Ранее полиция Турции сообщала, что Джамаль Хашкаджи был убит в консульстве Саудовской Аравии в Анкаре. Саудовские власти заявляют о непричастности к преступлению.

Напомним, СМИ в США критикуют политику президента в отношении Саудовской Аравии и сообщают о финансовых интересах Трампа в Эр-Рияде. Глава Белого дома отвергает обвинения.

Автор: Виктор Мальцев
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